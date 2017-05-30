Пожилая женщина провалилась в яму с горячей водой в Алтайском крае

В Алтайском крае пожилая женщина провалилась в яму с горячей водой, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы, следователи проводят проверку, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения регионального следственного комитета.

Следователи Алтайского края проводят проверку по факту прорыва теплотрассы около одного из домов по улице Мерлина в городе Бийске. 30 мая в трёх метрах от проезжей части обрушился грунт, в образовавшийся ров провалилась пожилая женщина, которая проходила мимо. Выбраться пострадавшей помогли прохожие, они вызвали скорую помощь.

«В настоящее время женщина с обширными ожогами тела доставлена в городскую больницу», — говорится в сообщении СК.

Следователи проводят проверку по факту оказания энергетической компанией услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, что в мае 2017 года автомобиль провалился в яму с горячей водой в Омске возле здания прокуратуры.