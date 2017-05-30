 

Прокуратура добилась восстановления жилищных прав сирот в Алтайском крае

 30 мая, 19:01
Прокуратура добилась восстановления жилищных прав сирот в Алтайском крае
фото с сайта globallookpress.com

Алтайская прокуратура отреагировала на обращение четырёх юных жителей края и проверила соблюдение их жилищных прав как детей-сирот, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевой прокуратуры 30 мая.

Двое юношей и девушек обратились в прокуратуру Рубцовска с просьбой восстановить их жилищные права. Молодые люди имеют статусы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

После окончания образовательных учреждений они не получили жильё, хотя с 2013 года состояли на учёте в Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Прокурор Рубцовска направил в городской суд четыре исковых заявления с требованием устранить нарушение прав, и суд полностью их удовлетворил.

В настоящее время молодые люди получили квартиры в Рубцовске по договору найма.

Напомним, в октябре 2016 года злоумышленники похитили 45 млн рублей на квартиры детям-сиротам в Туве.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 30 мая, 17:26 • репортаж

«Оскар» за лучшее скорбное лицо

О смерти, жизни и памяти в новосибирском крематории, самом ходовом аттракционе для пар и интересных экспонатах.
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.

Охота на котов

 26 мая, 14:49 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
присоединяйтесь!
    