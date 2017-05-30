Прокуратура добилась восстановления жилищных прав сирот в Алтайском крае

Алтайская прокуратура отреагировала на обращение четырёх юных жителей края и проверила соблюдение их жилищных прав как детей-сирот, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевой прокуратуры 30 мая.

Двое юношей и девушек обратились в прокуратуру Рубцовска с просьбой восстановить их жилищные права. Молодые люди имеют статусы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

После окончания образовательных учреждений они не получили жильё, хотя с 2013 года состояли на учёте в Главном управлении строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края в качестве нуждающихся в жилом помещении.

Прокурор Рубцовска направил в городской суд четыре исковых заявления с требованием устранить нарушение прав, и суд полностью их удовлетворил.

В настоящее время молодые люди получили квартиры в Рубцовске по договору найма.

Напомним, в октябре 2016 года злоумышленники похитили 45 млн рублей на квартиры детям-сиротам в Туве.