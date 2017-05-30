Новосибирский суд приговорил новосибирского фокусника к двум годам колонии за причинение тяжкого вреда здоровью, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения «Коммерсант-Сибирь».

По сообщению издания, 10 октября 2016 года фокусник и незнакомый ему мужчина повздорили. Стараясь избежать дальнейшего развития конфликта, подсудимый быстрым шагом перешёл на другую сторону дороги, а затем побежал. Мужчина побежал догонять его, и в результате получил от подсудимого удар локтем в голову, а когда упал, удар ногой по лицу. Потерпевший потерял сознание. В чувство его привели врачи, в больнице он провёл три месяца и до сих пор продолжает лечение.

25-летний подсудимый зарабатывал показом фокусов на корпоративах. Уголовное дело в отношении него завели по части 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). По информации издания, подозреваемый утверждал, что действовал в рамках самообороны. Как сообщил «Коммерсант-Сибирь» помощник прокурора Центрального района Новосибирска Евгений Громов, суд назначил иллюзионисту два года лишения свободы колонии общего режима. Его взяли под стражу.

Напомним, что в августе 2014 года жительница Новокузнецка заплатила 300 000 рублей «белым магам» из Москвы.