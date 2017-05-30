Тело пропавшего жителя Томска прибило рекой к берегу у областной администрации

Прохожие в центре Томска обнаружили в реке Томи тело мужчины, которое прибило течением к берегу в районе администрации области, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Тело было найдено 29 мая днём. По данным правоохранительных органов, это мужчина, который десятью днями ранее вышел из дома в Советском районе города и пропал без вести. По факту обнаружения тела проводится проверка, однако уже ясно, что на нём отсутствуют признаки насильственной смерти.

В то же время местный интернет-портал Vtomske.ru сообщает, что тело мужчины было найдено не в Томи, а на набережной реки Ушайки. Ранее городской поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт Томск» вёл поиски пропавшего 19 мая 75-летнего мужчины, который ушёл из дома в неизвестном направлении. Отмечалось, что мужчина мог нуждаться в медицинской помощи. По данным отряда, найдено тело именно этого пенсионера.

Напомним, в апреле новосибирские волонтёры начали поиск пропавшего 81-летнего мужчины — пенсионер ушёл за вербой в сторону ипподрома и домой уже не вернулся.