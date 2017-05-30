Загнанный лось с травмой колена умер в Иркутске

Дикого лося с серьёзной травмой колена обнаружили в своём дворе жители иркутского микрорайона «Юбилейный», узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения агентства «Интерфакс-Россия».

Дикое животное появилась во дворах жилого дома утром 29 мая, предположительно его загнали в город безнадзорные собаки. Местные жители вызвали представителей общественной организации «Иркутская зоогалерея».

По оценкам специалистов, это молодой лось, ему около двух лет. Животное весит порядка 200 килограмм, для его транспортировки потребовался грузовик. Ветеринары собрали практически оторванный сустав в течение трёхчасовой операции.

«Состояние животного критическое. У копытных такая физиология, что в случае загона им категорически нельзя лежать, надо ходить, выхаживаться. А он из-за ноги не может даже стоять. Мы пытались подвешивать его на ленты, чтобы он встал, но сил у него совсем не осталось — безвольно повисает. Поставили все необходимые лекарства — противошоковые, противоотёчные, сердечные. Теперь ждём», — сообщила агентству координатор «Иркутской зоогалереи» Людмила Ивушкина.

30 мая в официальной группе зоогалереи в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что сердце животного не выдержало нагрузки и лось умер.

«К нашему огромному сожалению, лось не выжил, сердце не справилось с такой нагрузкой: загон, болевой шок от практически оторванной ноги и наркоз почти на три часа», — написали представители организации.

Напомним, тело лося также обнаружили 23 мая в новосибирском Академгородке.