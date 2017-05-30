 

Загнанный лось с травмой колена умер в Иркутске

 30 мая, 12:55
подходящие темы
Загнанный лось с травмой колена умер в Иркутске
Фото из группы «Иркутская зоогалерея» в соцсети «Контакте»

Дикого лося с серьёзной травмой колена обнаружили в своём дворе жители иркутского микрорайона «Юбилейный», узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения агентства «Интерфакс-Россия».

Дикое животное появилась во дворах жилого дома утром 29 мая, предположительно его загнали в город безнадзорные собаки. Местные жители вызвали представителей общественной организации «Иркутская зоогалерея».

По оценкам специалистов, это молодой лось, ему около двух лет. Животное весит порядка 200 килограмм, для его транспортировки потребовался грузовик. Ветеринары собрали практически оторванный сустав в течение трёхчасовой операции.

«Состояние животного критическое. У копытных такая физиология, что в случае загона им категорически нельзя лежать, надо ходить, выхаживаться. А он из-за ноги не может даже стоять. Мы пытались подвешивать его на ленты, чтобы он встал, но сил у него совсем не осталось — безвольно повисает. Поставили все необходимые лекарства — противошоковые, противоотёчные, сердечные. Теперь ждём», — сообщила агентству координатор «Иркутской зоогалереи» Людмила Ивушкина.

30 мая в официальной группе зоогалереи в соцсети «ВКонтакте» рассказали, что сердце животного не выдержало нагрузки и лось умер.

«К нашему огромному сожалению, лось не выжил, сердце не справилось с такой нагрузкой: загон, болевой шок от практически оторванной ноги и наркоз почти на три часа», — написали представители организации.

Напомним, тело лося также обнаружили 23 мая в новосибирском Академгородке.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Охота на котов

 26 мая, 14:49 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник

Слетать в космос и вернуться

 16 мая, 13:30 • колонка
Олег Кугаев
фотограф-передвижник
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 19 мая, 16:54 • новость

Полная программа «Ночи музеев» стала известна в Новосибирске

Более сорока новосибирских музеев и культурно-досуговых площадок примут участие в акции «Ночь музеев», жителей Новосибирска ждут прогулки на теплоходе, тараканьи бега и кастинг артистов.
присоединяйтесь!
    