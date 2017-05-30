 

Житель Барнаула похитил человека и катал в багажнике по городу

 30 мая, 07:14
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Житель Барнаула похитил человека и катал в багажнике по городу
Фото с сайта topradar.ru

Следователи Алтайского края предъявили обвинение мужчине, который похитил человека и катал его по Барнаулу в багажике, требуя денег, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения регионального управления СК.

Барнаульские следователи предъявили обвинение 37-летнему местному жителю. По информации следствия, ночью 25 мая 2017 года он похитил малознакомого мужчину, поместил его в багажник и катал по городу. За освобождение мужчины обвиняемый требовал у него деньги.

Когда автомобиль находился около одного из домов по проспекту Строителей, прохожие сообщили в полицию о том, что в багажнике, возможно, находится человек. Мужчину освободили полицейские. Отмечается, что обвиняемый уже был судим за насильственные преступления и незаконный оборот наркотиков. Злоумышленника поместили под стражу.

Уголовное дело возбуждено по пункту «з» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершённое из корыстных побуждений»).

Напомним, что в июне 2013 года неизвестные похитили девушку из Омской области, чтобы выдать замуж в Тамбове.

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