 

Житель Кузбасса выиграл кубок России по Dota 2

 30 мая, 07:47
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Житель Кузбасса выиграл кубок России по Dota 2
Фото с сайта vyletaet.ru

Житель Новокузнецка Роман Кушнарёв в составе команды Virtus.pro выиграл кубок России по Dota 2, финал кубка прошёл в московской Yota Arena, узнал корреспондент Сиб.фм 29 мая из сообщения издания Cybersport.ru.

Финал кубка по Dota 2 проходил 26-28 мая в московской Yota Arena. В финальном противостоянии кубка команде победителя противостояли Team Empire. Команда Virtus.pro выиграла со счётом 2:0 и получила вознаграждение в размере 1,41 млн рублей. Отметим, что всего в турнире приняли участие 24 команды.

На официальной странице Романа Кушнарёва сообщается, что ему 18 лет. За свою Dota 2-карьеру он успел поиграть в таких коллективах как ScaryFaceZ, CIS Rejects, Team Spirit, Team Empire.

Напомним, что в июле 2017 года российские разработчики собирали деньги на игру про Сибирь после апокалипсиса.

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