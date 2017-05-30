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 30 мая, 17:50
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Житель Новосибирска предстанет перед судом за попытку перепродажи флешки
Фото с сайта globallookpress.com

Следователи передали в суд дело в отношении жителя Новосибирска, подозреваемого в попытке продажи «шпионского оборудования» — флеш-карты с диктофоном, заказанной ранее по интернету, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета.

По версии следователей, в октябре 2016 года 28-летний мужчина купил через интернет флешку с функцией диктофона, зная о запрете такого рода устройств на территории РФ.

Спустя год мужчина решил продать устройство за более высокую цену, поместив объявление о продаже в интернете, на которое обратили внимание правоохранительные органы. Злоумышленник признал свою вину и ждёт суда по представленному обвинению.

Уголовное дело было возбуждено по статье 138.1 УК РФ («Незаконные приобретение и сбыт специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации»), максимальное наказание по которой — штраф в размере 200 тысяч рублей.

Напоминаем, что в мае жительницу Новосибирска привлекли к ответственности за покупку флешки с диктофоном на AliExpress.

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