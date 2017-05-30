 

Житель Новосибирска выиграл суперприз в 300 млн рублей в «Гослото»

 30 мая, 13:05
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Житель Новосибирска выиграл суперприз в 300 млн рублей в «Гослото»
Фото с сайта globallookpress.com

Победитель ещё не вышел на связь, но известно, что билет за 100 рублей, купленный в лото «4 из 20» в Новосибирске, сделал его обладателем состояния, которое впервые разыгрывалось в истории этой номинации, узнал корреспондент Сиб.фм 30 мая из сообщения сайта лотереи.

Житель Новосибирска купил билет за 100 рублей и выиграл 300 млн рублей. Это уже второй за последние девять дней случай, когда участникам лотереи достаётся такая огромная сумма. 21 мая житель Сочи выиграл 364 млн рублей в «Гослото «6 из 45».

«Победитель — житель Новосибирска! Свой билет он купил на сайте stoloto.ru, а стоил он всего 100 рублей! Минимальная комбинация принесла ему целое состояние. Наверняка прямо сейчас он пытается поверить, что всё это происходит с ним на самом деле», — говорится в сообщении компании АО «ТД Столото».

Организаторы просят победителя лотереи связаться с ними и посетить главный офис в Москве.

Напоминаем, что в 2016 году другой житель Новосибирска также выиграл крупную сумму — 358 млн рублей — в «Гослото» и решил уехать из города.

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