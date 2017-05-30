Житель Томска ответит в суде за натравливание бойцовской собаки на прохожего

Томская прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении владельца собаки бойцовской породы, который обвиняется в натравливании пса на 17-летнего прохожего, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Томской области 30 мая.

Заместитель прокурора Кировского района Томска Евгений Репях направил в суд уголовное дело в отношении жителя Томска, обвиняемого по статье 116 УК РФ («Иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлёкшие последствия, указанные в статье 115 УК РФ, совершённые из хулиганских побуждений»).

«51-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения на остановке общественного транспорта „Библиотека ТГУ“, из хулиганских побуждений натравил собаку крупной бойцовской породы бульмастиф на несовершеннолетнего, дав команду покусать его, — сообщила пресс-служба. — При нападении собака укусила 17-летнего подростка не менее восьми раз за обе руки, причинив физическую боль и телесные повреждения в виде укушенных ссадин и кровоподтёков».

Владелец собаки полностью признал свою вину. Уголовное дело рассмотрит мировой судья Кировского района Томска.

Напомним, 29 июня 2015 года во дворе кемеровского общежития стаффордширский терьер напал на свою хозяйку. Пса убили соседи, испугавшиеся его агрессивного поведения.