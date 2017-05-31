 

«Антитабачный» трамвай проедет по центру Барнаула

 31 мая, 18:55
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«Антитабачный» трамвай проедет по центру Барнаула
фото с сайта globallookpress.com

1 июня студенты-медики расскажут пассажирам общественного транспорта в Барнауле о вреде курения, узнал 31 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевого минздрава.

Будущие медики и практикующие врачи из Алтайского государственного медицинского университета устроят просветительскую лекцию о влиянии табачного дыма для жителей города прямо в общественном транспорте.

Трамвай стартует утром, 1 июня, в 10:14, а с 12:40 начнёт работать и барнаульский троллейбус здоровья. В них жителям Барнаула расскажут о вреде курения. Специалисты Краевого центра медицинской профилактики проведут с пассажирами викторину и обучат основам скандинавской ходьбы, чтобы никотинозависимые могли укрепить подорванное здоровье. Психолог краевого наркодиспансера поможет пассажирам общественного транспорта быстро и просто бросить курить, а волонтёры АГМУ «Юнит» раздадут листовки.

Акция «Бросай курить!» посвящена Всемирному дню борьбы с курением табака, который отмечается ежегодно 31 мая. Тема 2017 года — «Табак — угроза для развития»

Напомним, в мае пассажира самолёта сняли с новосибирского рейса за курение.

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