«Антитабачный» трамвай проедет по центру Барнаула

1 июня студенты-медики расскажут пассажирам общественного транспорта в Барнауле о вреде курения, узнал 31 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевого минздрава.

Будущие медики и практикующие врачи из Алтайского государственного медицинского университета устроят просветительскую лекцию о влиянии табачного дыма для жителей города прямо в общественном транспорте.

Трамвай стартует утром, 1 июня, в 10:14, а с 12:40 начнёт работать и барнаульский троллейбус здоровья. В них жителям Барнаула расскажут о вреде курения. Специалисты Краевого центра медицинской профилактики проведут с пассажирами викторину и обучат основам скандинавской ходьбы, чтобы никотинозависимые могли укрепить подорванное здоровье. Психолог краевого наркодиспансера поможет пассажирам общественного транспорта быстро и просто бросить курить, а волонтёры АГМУ «Юнит» раздадут листовки.

Акция «Бросай курить!» посвящена Всемирному дню борьбы с курением табака, который отмечается ежегодно 31 мая. Тема 2017 года — «Табак — угроза для развития»

Напомним, в мае пассажира самолёта сняли с новосибирского рейса за курение.