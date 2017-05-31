Десятки домов остались без электричества в Новосибирске

В Октябрьском районе Новосибирска произошло массовое отключение электричества, жителей не предупредили об этом, рассказала корреспонденту Сиб.фм 31 мая жительница одного из обесточенных домов.

Днём 31 мая в Октябрьском районе Новосибирска массово отключили свет в жилых домах на улицах Хитровской, Гайдара, Высокогорной, Выборной, Дубравы, Лобовой, Чеховой, Камышенской.

«В нашем секторе частенько бывают отключения, — отметила жительница одного из домов на улице Высокогорной. — Иногда на магазине висят объявления о плановом отключении, а иногда выключают внезапно. Позвонила в аварийную службу и в мэрию. Сказали, что через два часа включат свет. Ну, подождём».

Диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы сообщила корреспонденту Сиб.фм, что отключение электроэнергии в Октябрьском районе произошло из-за аварии. Её планируют устранить в течение двух часов.

Напомним, в марте 2017 года жители Новосибирска жаловались на массовое отключение света в центре города.