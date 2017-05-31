 

Кемеровские специалисты нашли в мясе индейки птичий грипп

 31 мая, 17:03
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Кемеровские специалисты нашли в мясе индейки птичий грипп
фото с сайта globallookpress.com

В Кемерове специалисты лаборатории выявили, что партия мяса индейки из Красноярского края оказалась заражена птичьим гриппом, узнал 31 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории (МВЛ).

Специалисты диагностического отдела «Кемеровской МВЛ» проанализировали результаты трёх проб филе грудки индейки, предназначенного для продажи в Красноярском крае. Образцы мяса поступили в лабораторию для проведения эпизоотологического мониторинга.

Все три пробы содержали вирус так называемого птичьего гриппа — геном вируса А подтипа Н5. На упаковках продукции стояли мартовские и апрельская даты изготовления. Производитель филе индейки — ростовская компания ООО «ЕВРОДОН».

Федеральный центр охраны здоровья животных перепроверил и подтвердил результаты, сейчас они перенаправлены в красноярское Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Напомним, в мае Россельхознадзор предупредил о риске заражения птичьим гриппом в Новосибирской области.

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