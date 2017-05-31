Кемеровские специалисты нашли в мясе индейки птичий грипп

В Кемерове специалисты лаборатории выявили, что партия мяса индейки из Красноярского края оказалась заражена птичьим гриппом, узнал 31 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Кемеровской межобластной ветеринарной лаборатории (МВЛ).

Специалисты диагностического отдела «Кемеровской МВЛ» проанализировали результаты трёх проб филе грудки индейки, предназначенного для продажи в Красноярском крае. Образцы мяса поступили в лабораторию для проведения эпизоотологического мониторинга.

Все три пробы содержали вирус так называемого птичьего гриппа — геном вируса А подтипа Н5. На упаковках продукции стояли мартовские и апрельская даты изготовления. Производитель филе индейки — ростовская компания ООО «ЕВРОДОН».

Федеральный центр охраны здоровья животных перепроверил и подтвердил результаты, сейчас они перенаправлены в красноярское Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Напомним, в мае Россельхознадзор предупредил о риске заражения птичьим гриппом в Новосибирской области.