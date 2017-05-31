 

МЧС опасается размытия дамб в Омской области

 31 мая, 20:30
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МЧС опасается размытия дамб в Омской области
Фото предоставлено пресс-службой МЧС

Сибирский региональный центр (СРЦ) МЧС экстренно направил в Омскую область 120 спасателей из Новосибирской области — ведомство опасается размытия дамб в бассейне Иртыша паводковыми водами, узнал корреспондент Сиб.фм 31 мая из сообщения СРЦ.

Неблагоприятный паводковый прогноз связан в основном с Усть-Ишимским районом Омской области. Гидрологи предупреждают, что в первой половине июня подъём уровня воды в реке Иртыше продолжится. Уже сейчас в пойменной зоне в этом районе наблюдается подтопление приусадебных участков, огородов, участков дорог, вследствие чего затруднено автотранспортное сообщение.

Работы по предупреждению подтоплений местным властям помогают проводить местные подразделения МЧС численностью 100 человек. Однако, по оценке министерства, в ближайшие дни понадобятся более значительные силы.

«Прежде всего, защитные дамбы на территории Усть-Ишимского района нужно срочно привести в соответствие с требованиями Ростехнадзора и создать запас материалов для укрепления и восстановления дамб, которые могут быть размыты мощными потоками воды. Инженерная техника и специалисты должны быть сконцентрированы в населённых пунктах, подверженных подтоплению, а работа медицинских, коммунальных и дорожных служб в сёлах, где может быть нарушено транспортное сообщение, организована бесперебойно», — говорится в сообщении СРЦ МЧС.

Спасательная колонна, которая направлена из Новосибирской области в Омскую, доставит всё необходимое для работы во время прогнозируемого паводка: надувные лодки с мотором, мотопомпы для откачивания воды, многофункциональные гидравлические, шанцевые и слесарные инструменты, световые комплексы для работы в ночное время. В состав колонны также включены три аварийно-спасательных автомобиля, самосвал и экскаватор, что по опыту предыдущих командировок может пригодиться в ходе аварийно-спасательных и других неотложных работ. Для патрулирования местности будет применяться беспилотный летательный аппарат.

Бригады спасателей будут распределены по населённым пунктам, где местным администрациям и населению требуются рабочие руки. Сотрудники МЧС будут доставлять жителям продукты и воду, подготавливать частные подворья к подтоплению, проводить в случае необходимости эвакуацию людей и имущества.

Напомним, после разлива Иртыша в мае МЧС признало неблагоприятной паводковую ситуацию в четырёх регионах Западной Сибири и спрогнозировало вторую волну весеннего паводка после 25 мая.

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