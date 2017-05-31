 

Молния ударила в пассажирский самолёт, летевший в Алтайский край — СМИ

 31 мая, 16:57
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Молния ударила в пассажирский самолёт, летевший в Алтайский край &mdash; СМИ
Фото с сайта nasamoletah.ru

В пассажирский самолёт авиакомпании «КрасАвиа», который летел в Барнаул, ударила молния, узнал корреспондент Сиб.фм 31 мая из сообщения издания «Алтапресс».

Издание сообщает, что рейс авиакомпании «КрасАвиа» Барнаул — Красноярск был задержан на восемь часов. Причиной стал грозовой разряд, попавший в самолёт Ан-24. Подлетая к Барнаулу, воздушное судно попало в грозовое облако. Уже на аэродроме выяснилось, что молния попала в обтекатель антенны бортового локатора.

Самолёт должен был выполнять рейс Барнаул — Красноярск, но из-за происшествия было решено отправить пассажиров на резервном борту — он вылетел из Красноярска 31 мая в 04:34 по местному времени.

Издание сообщает, что сотрудники инженерно-технической службы осмотрели повреждённый борт и решили, что самолёт готов к перегону. Повреждённый самолёт находится на аэродроме базирования. Специально созданная комиссия Росавиации расследует инцидент.

Напомним, в марте 2017 самолёт экстренно сел в Новосибирске из-за болезни пассажира, он выполнял рейс Новосибирск-Камрань.

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