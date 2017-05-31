Общественники обнаружили незаконную свалку в Новосибирской области

Фермеры в Ордынском районе Новосибирской области пожаловались на свалку активистам, которые засомневались в законности размещения мусора на сельскохозяйственных землях, узнал корреспондент Сиб.фм 31 мая из сообщения регионального отделения Общероссийского народного фронта.

Предприниматели, выращивающие зерновые культуры, обратились в Общероссийский народный фронт. По их словам, глава сельсовета отдал распоряжение размещать бытовые отходы на земельных участках сельхозназначения, принадлежащих юридическому лицу.

«По кадастровым номерам под мусор сельсовет выделил не только земли сельхозназначения, но и полевую дорогу», — отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Новосибирской области Сергей Соколов.

Активисты народного фронта выяснили, что глава сельсовета принял решение разместить свалку именно на этих участках из-за того, что места под мусор рядом больше нет.

«Более того, размещение свалки ранее было якобы согласовано с главой муниципального образования, — рассказал Сергей Соколов. — По этой причине речи не идёт о выполнении со стороны чиновников решения суда. Местные жители продолжают свозить сюда мусор, который ветер разносит по засеянным агрокультурами соседним полям».

Общественники намерены нанести данный проблемный объект на интерактивную карту свалок. Также они направили в прокуратуру запросы с просьбой дать правовую оценку действиям чиновников и предложением ликвидировать свалку.

Напомним, что в мае 2017 года спасатели ликвидировали свалку ртутных ламп в Новосибирске.