 

Приговор за убийство собаки в Новосибирске — слишком мягкий — правозащитники

 31 мая, 15:28
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Приговор за убийство собаки в Новосибирске &mdash; слишком мягкий &mdash; правозащитники
фото Ирины Долженко для Сиб.фм

Приговор жителю Новосибирска за убийство собаки защитники прав животных будут обжаловать в Верховном суде, сообщил 31 мая корреспонденту Сиб.фм юрист фонда «С правом на надежду» Сергей Егоров.

29 мая Новосибирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу относительно приговора по уголовному делу в отношении 26-летнего Артёма Данилова, убившего собаку своей девушки в 2011 году. Он получил 2 года и 2 месяца условного лишения свободы.

Данилов признан виновным сразу по трём статьям: часть 3 статьи 30 — часть 2 статьи 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества в значительном размере»), часть 1 статьи 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища») и часть 1 статьи 245 УК РФ («Жестокое обращение с животным с применением садистских методов, повлёкшее его гибель»).

Юрист благотворительного зоозащитного фонда «С правом на надежду» Сергей Егоров представлял сторону потерпевшей, Анастасии Скобликовой. Он считает приговор слишком мягким.

«В прошлом году Пётр Голиков избил пса по кличке Зевс, наш фонд тоже занимался этим делом. Голиков выплатил штраф 40 тысяч рублей, вот и всё наказание. В данном случае даже штрафа нет, только условное наказание. Я считаю, это вообще не наказание», — высказался относительно приговора Сергей Егоров.

Он сообщил о планах фонда обжаловать решение суда сначала в областном, а затем в Верховном суде РФ. На последнюю инстанцию он возлагает некоторые надежды.

«Хотя бы год лишения свободы с пребыванием в колонии поселения создал бы прецедент, и в следующий раз перед тем, как такие вещи делать, жестокие люди подумали бы о том, что их поймают, накажут и посадят», — уверен правозащитник.

Напомним, в феврале алтайский юрист напал на соседа за выгул пса без намордника.

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