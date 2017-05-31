Референдум по вопросу недоверия главе Хакасии признан не соответствующим закону

Верховный совет Хакасии отказал местным активистам КПРФ в проведении референдума по вопросу о недоверии главе республики Виктору Зимину — вопросы, предложенные для всеобщего голосования, признаны не соответствующими требованиям федерального законодательства, узнал корреспондент Сиб.фм 31 мая из сообщения пресс-службы регионального парламента.

Идея проведения референдума была выдвинута коммунистами Хакасии, которые назвали Зимина ответственным за нестабильную социально-экономическую ситуацию в республике и за коррупционные скандалы. Напомним, что в декабре 2016 года силовики задержали руководителя администрации главы Хакасии Владимира Бызова, который подозревается в получении взятки на сумму 17 млн рублей, а также в причастности к хищению в составе группы чиновников 195 млн рублей при закупках медицинской техники и лекарств.

На обсуждение общественности КПРФ предлагала вынести три вопроса: о доверии Виктору Зимину, об одобрении социально-экономической политики правительства региона и о том, должен ли глава Хакасии нести личную ответственность за социально-экономическую ситуацию в республике.

На очередном пленарном заседании Верховного совета, где рассматривалась инициатива коммунистов, было признано, что вопросы для референдума сформулированы некорректно и противоречат федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». По словам председателя комитета по конституционному законодательству, государственному строительству, законности и правопорядку Верховного совета Хакасии Светланы Могилиной, из содержания первого вопроса следует, что он носит «преимущественно нравственно-оценочный и политический, а не юридический характер».

«Так понятие „доверие“ рассматривается как уверенность в чьей-то искренности, то есть выражающее подлинные чувства, способность ощущать, испытывать. К ним относятся чувство юмора, чувство долга и так далее. Не имеет однозначного содержания и значения и второй вопрос. Из формулировки не ясно, что требуется оценить. Направления? Формы? Методы? Темпы? А, может быть, результаты осуществления социально-экономической политики? Кроме того, понятие „одобрение“ означает признать хорошим и правильным, а это снова из категории морально-этических норм», — цитирует Могилину пресс-служба республиканского парламента.

Могилина также добавила, что третий вопрос, предложенный коммунистами, не исключает привлечения к любой ответственности, в том числе дисциплинарной, административной или уголовной. Депутатский корпус Верховного совета республики согласился с такими выводами, и инициатива проведения референдума была отвергнута.

«Исходя из вопросов, даже если бы референдум состоялся, он не нёс бы за собой никаких правовых последствий. Только потратили бы бюджетные деньги в размере 55 миллионов», — резюмировал обсуждение инициативы спикер совета Владимир Штыгашев.

Напомним, что в апреле губернатор Виктор Зимин отправил в отставку всё правительство Хакасии, сославшись на то, что «не видит иного способа встряхнуться и начать работать в совершенно ином ключе».