 

Таксист проучил пассажира и пошёл под суд в Омске

 31 мая, 16:19
подходящие темы
Таксист проучил пассажира и пошёл под суд в Омске
фото с сайта globallookpress.com

Дело 22-летнего жителя Омска, выложившего в сеть видео с похищением и истязанием пассажира за отказ оплатить проезд, передано в суд, узнал 31 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения областной прокуратуры.

Прокуратура выяснила обстоятельства похищения пассажира такси 22-летним водителем. Двое мужчин вызвали машину, чтобы доехать до городской больницы № 6, одному из пассажиров была нужна медицинская помощь.

По прибытии на место назначения пассажиры не стали рассчитываться с таксистом и попытались скрыться среди строений больничного комплекса. Таксист догнал одного из мужчин, ударил его по ногам пластиковой трубой и насильно поместил в багажник.

Увезя пассажира на отдалённое расстояние, водитель такси заставил его облить своё лицо зелёнкой и только после этого отпустил. Всё происходящее таксист снимал на мобильный телефон и выложил в интернет.

Прокуратура завела уголовное дело в отношении таксиста по пункту «г» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы. Обвиняемый признал свою вину лишь частично.

Напомним, в ноябре 2016 года студентка НГУ погибла после поездки на такси из ночного клуба в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 мая, 13:30 • интервью

Даже виновного нельзя убивать в изоляторе

Как сделать российскую судебную систему справедливой? Корреспондент Сиб.фи поговорил с правозащитниками фонда «Русь сидящая» о том, как они помогают осуждённым и их семьям.
 23 марта, 11:29 • интервью

«Надежда»: дом за красным железным забором

Для женщин с детьми, по разным причинам оставшихся без крыши над головой, в Новосибирске создан кризисный центр «Надежда». Корреспондент Сиб.фм побывал в этом центре и поговорил с его обитателями.

Данила-FM

 9 февраля, 11:21 • колонка
Дмитрий Петров
маркетолог-арестант
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
присоединяйтесь!
    