Таксист проучил пассажира и пошёл под суд в Омске

Дело 22-летнего жителя Омска, выложившего в сеть видео с похищением и истязанием пассажира за отказ оплатить проезд, передано в суд, узнал 31 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения областной прокуратуры.

Прокуратура выяснила обстоятельства похищения пассажира такси 22-летним водителем. Двое мужчин вызвали машину, чтобы доехать до городской больницы № 6, одному из пассажиров была нужна медицинская помощь.

По прибытии на место назначения пассажиры не стали рассчитываться с таксистом и попытались скрыться среди строений больничного комплекса. Таксист догнал одного из мужчин, ударил его по ногам пластиковой трубой и насильно поместил в багажник.

Увезя пассажира на отдалённое расстояние, водитель такси заставил его облить своё лицо зелёнкой и только после этого отпустил. Всё происходящее таксист снимал на мобильный телефон и выложил в интернет.

Прокуратура завела уголовное дело в отношении таксиста по пункту «г» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Максимальное наказание предусматривает до 12 лет лишения свободы. Обвиняемый признал свою вину лишь частично.

Напомним, в ноябре 2016 года студентка НГУ погибла после поездки на такси из ночного клуба в Новосибирске.