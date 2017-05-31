 

Томские учёные научат наркополицейских спортивному допинг-контролю

 31 мая, 15:06
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Томские учёные научат наркополицейских спортивному допинг-контролю
Фото с сайта tsu.ru

Томские химики обучат 30 полицейских нобелевскому методу обнаружения запрещённых веществ, который применяется Всемирным антидопинговым агентством, узнал 31 мая корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Томского государственного университета.

Криминалисты УМВД России по Томской области научатся молекулярным методам определения наркотиков и других веществ для расследования преступлений. Группа из 30 человек пройдёт курсы повышения квалификации на химическом факультете ТГУ.

«Основные аналитические методы выявления органических веществ — газожидкостная хроматография и хромато-масс-спектрометрия. Они позволяют распознавать след веществ на предметах с точностью, недостижимой при других технологиях. Наиболее эффективным способом их обнаружения является электрораспылительная ионизация, авторы этого метода в 2002 году были удостоены Нобелевской премии», — сообщил завлабораторией переработки и органического анализа природного сырья ХФ ТГУ Константин Дычко.

Помимо криминалистической экспертизы данный метод применяют для проведения допингового контроля, исследования новых создаваемых лекарств и так далее, подчеркнул учёный.

Полицейские заслушают курсы «Исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и их прекурсоров», «Исследование специальных маркирующих веществ» (активных и пассивных ловушек), «Исследование спиртосодержащих жидкостей» и так далее. Сейчас в экспертно-криминалистическом центре УМВД России по Томской области работают 15 экспертов — выпускников химического факультета.

Напомним, красноярские криминалисты раскрыли убийство с помощью служебного экстрасенса СК РФ. Представитель управления криминалистики Артём Кротов в интервью «Комсомольской правде» заявил, что верит в экстрасенсов и Следственный комитет РФ сотрудничает с ними регулярно.

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