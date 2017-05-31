Военные перекроют дорогу в Новосибирске на полдня

Одну из центральных улиц новосибирского Академгородка временно перекроют в честь юбилея военного училища в субботу 3 июня, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы мэрии Новосибирска 31 мая.

3 июня празднует полувековой юбилей Новосибирское высшее военное командное училище. Проезд будет закрыт с 16:00 до 22:30 по улице Ильича на участке от дома № 6 до пересечения с Морским проспектом. Общественный и частный транспорт будут пускать в объезд по автомобильным дорогам Академгородка.

Училище основано 1 июля 1967 года. За 50 лет существования военное училище выпустило более 18 тысяч офицеров. 25 выпускников училища удостоены высокого звания героя Советского Союза и Российской Федерации.

Напомним, в 2015 году Новосибирское военное училище подготовило 800 разведчиков за четыре месяца.