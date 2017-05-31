Заморозки снова придут в Новосибирскую область

Синоптики предупредили о ночных заморозках и дождях в ближайшие дни в Новосибирской области, сообщила корреспонденту Сиб.фм руководитель новосибирского гидрометцентра Анна Лапчик 31 мая.

По данным гидрометцентра, с 1 по 2 июня в Новосибирской области будет наблюдаться неустойчивая погода. Температура воздуха с ночь с 31 мая на 1 июня составит от +2 °С до +7 °С, местами заморозки могут достигать −2 °С. Днём 1 июня температура составит +15... +20 °С. Порывы ветра достигнут до 18 м/с.

«Через территорию Юго-Западной Сибири будут проходить атмосферные фронты, связанные с циклоном, — пояснила Анна Лапчик. — Центр циклона в течение суток будет смещаться через районы Томской области. В связи с прохождением атмосферных фронтов ожидаются местами небольшие дожди».

Угроза заморозков в ночь с 1 на 2 июня сохранится, местами пройдут небольшие дожди. 2 июня в дневные часы температура воздуха составит +18... +23 °С.

«Более существенно погода будет меняться к субботе, когда на фоне южного ветра на юг Западной Сибири вновь будет поступать воздух из Казахстана, — добавила Анна Лапчик. — Ночная температура будет равна +2... +7 °С, днём по востоку области — +19... +24 °С, по остальной территории — +25... +30 °С».

Напомним, 30 мая 2017 года в Алтайском крае очевидцы зафиксировали на видео торнадо. Синоптики подтвердили, что порывы ветра на Алтае достигали 34 м/с.