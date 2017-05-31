 

Житель Иркутской области угнал машину скорой помощи — МВД

 31 мая, 17:46
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Житель Иркутской области угнал машину скорой помощи &mdash; МВД
Фото с сайта globallookpress.com

Полицейские задержали жителя города Зимы Иркутской области, который подозревается в угоне машины скорой помощи с оборудованием и медикаментами, узнал корреспондент Сиб.фм 31 мая из сообщения регионального управления МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что с территории городской больницы угнали «Газель» скорой помощи. В автомобиле были медикаменты и оборудование. Через полчаса после заявления сотрудники ДПС нашли машину на берегу реки Оки, в нескольких километрах от места угона.

Рядом с машиной был мужчина. Он попытался убежать, но был задержан. 22-летний подозреваемый рассказал сотрудникам полиции, что он попал в гараж медучреждения и отправился кататься по городу на «Газели». После этого он приехал к реке и начал искать ценные вещи в машине, но ему помешали сотрудники полиции.

Уголовное дело возбудили по статье 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). В сообщении отмечается, что молодой человек уже был судим за подобные преступления.

Напомним, что в мае 2017 года полицейские задержали омских подростков, которые за одну ночь угнали три автомобиля.

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