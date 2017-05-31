Житель Новосибирска получил 15 лет колонии за стрельбу в полицейского

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Новосибирска, который устроил пожар в доме сожительницы и стрелял в сотрудника полиции, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы регионального следственного комитета 31 мая.

По версии следствия, 23 августа 2016 года 40-летний житель Новосибирска Максим Медведев поссорился с сожительницей, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Причиной конфликта стали претензии женщины по поводу того, что он много пьёт спиртного. В ходе ссоры она ушла из дома.

Медведев, по версии обвинения, поджёг вещи и мебель сожительницы, при этом нанеся материальный ущерб на 237 тысяч рублей. Соседи вызвали пожарных. Квартиру потушили быстро. Осуждённый сделал не менее восьми выстрелов из окна квартиры. Стрелял из обреза гладкоствольного охотничьего ружья, которое хранилось у него незаконно. Испугавшись выстрелов, соседи вызвали полицию.

«В это время Медведев, выйдя из квартиры в подъезд и увидев сотрудников вневедомственной охраны, с целью убийства произвёл из обреза оружия выстрел в упор в одного из них — 47-летнего полицейского, — сообщили в пресс-службе. — При этом злоумышленник целился в грудь работника правопорядка, последний же перед выстрелом успел направить ствол обреза вниз. В результате потерпевшему были причинены раны мягких тканей нижних конечностей. Непосредственно после этого дальнейшие незаконные действия Медведева были пресечены другим сотрудником полиции».

Суд признал мужчину виновным по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности»), части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества, повлёкшее причинение значительного ущерба»), пункту «а» части 1 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершённое с применением насилия»), части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия, его основных частей»).

Медведева приговорили к 15 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строго режима и последующим ограничением свободы на срок в один год. Кроме того, суд назначил штраф размером 30 тысяч рублей.

Напомним, в октябре 2015 года неизвестные выстрелили в окно служебного кабинета одного из пунктов полиции Новосибирска, ранив полицейского.