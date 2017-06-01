 

Депутат гордумы Екатеринбурга назвал Новосибирск деревней

 1 июня, 17:43
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Депутат гордумы Екатеринбурга назвал Новосибирск деревней
фото с сайта globallookpress.com

Уральский депутат Константин Киселёв сравнил Екатеринбург с Новосибирском и назвал последний «деревенским городом», узнал 1 июня корреспондент Сиб.фм из интервью Киселёва «Новой газете».

31 мая уральский депутат гордумы Константин Киселёв рассказывал в интервью «Новой газете» об экономическом положении, сложившемся в Свердловской области, и о роли врио губернатора Евгения Куйвашева.

«Если вы побываете в том же Новосибирске, то разница колоссальная. Деревенский город, где не видно такого движения, как у нас», — заверил Киселёв.

Константин Киселёв является председателем фракции партии «Гражданская платформа», в гордуме Екатеринбурга заседает с 2013 года.

Напомним, в марте 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона сравнил Новосибирск с колхозом из-за машин и зарплат. Пресс-служба главы Хакасии заявила, что сравнение Новосибирска с колхозом не зазорно.

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