Депутат гордумы Екатеринбурга назвал Новосибирск деревней

Уральский депутат Константин Киселёв сравнил Екатеринбург с Новосибирском и назвал последний «деревенским городом», узнал 1 июня корреспондент Сиб.фм из интервью Киселёва «Новой газете».

31 мая уральский депутат гордумы Константин Киселёв рассказывал в интервью «Новой газете» об экономическом положении, сложившемся в Свердловской области, и о роли врио губернатора Евгения Куйвашева.

«Если вы побываете в том же Новосибирске, то разница колоссальная. Деревенский город, где не видно такого движения, как у нас», — заверил Киселёв.

Константин Киселёв является председателем фракции партии «Гражданская платформа», в гордуме Екатеринбурга заседает с 2013 года.

Напомним, в марте 2017 года глава Хакасии Виктор Зимин на заседании правительства региона сравнил Новосибирск с колхозом из-за машин и зарплат. Пресс-служба главы Хакасии заявила, что сравнение Новосибирска с колхозом не зазорно.