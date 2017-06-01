 

Ген умственной отсталости у детей научились распознавать рентгеном в Новосибирске

 1 июня, 14:30
были упомянуты
подходящие темы
Ген умственной отсталости у детей научились распознавать рентгеном в Новосибирске
фото с сайта www.alau.kz

Выпускница Новосибирского госуниверситета получила премию за исследование синдрома ломкой Х-хромосомы на Всероссийском конгрессе «Рентгенология-2017», узнал 1 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы НГУ.

Интерн-рентгенолог из Центра постдипломного медицинского образования Института медицины и психологии НГУ Евгения Исанова получила престижную премию имени профессора Ю. Н. Соколова за лучшую научную работу по лучевой диагностике в России. Десятый Всероссийский национальный конгресс «Радиология-2017» состоялся 23-25 мая в Москве.

Евгения Исанова исследовала поведение белого вещества головного мозга у пациентов с синдромом ломкой Х-хромосомы, для этого она использовала методы фМРТ и МР-трактографии. Новый метод сочетает молекулярно-генетическое исследование и магнитно-резонансную диагностику. Учёные-медики уверены, что уточнение и расширение теории развития данного заболевания с рекомендациями позволит изменить подход к диагностике умственной отсталости до рождения ребёнка.

Сейчас диагностика данного синдрома ограничивается клиническими процедурами и цитогенетическим анализом. Этого недостаточно для постановки диагноза и оставляет в неопределённости родственников — носителей премутации гена ломкой Х-хромосомы. Мы разрабатываем рекомендации по включению МРТ в методы диагностики«, — сообщил научный руководитель проекта, завлабораторией Института «Международный томографический центр» СО РАН Андрей Тулупов.

Синдром ломкой Х-хромосомы, или синдром Мартина — Белл, является самой распространённой причиной наследственной умственной отсталости, уточнили в Институте медицины и психологии НГУ. Он возникает в результате экспансии генетического повтора в области гена fmr1, что в результате приводит к прекращению экспрессии этого гена — поломке части хромосомы.

Ранее новосибирские генетики узнали причины неизлечимой «пляски Святого Вита». Хорея Хантингтона, или «пляска Святого Вита», является одним из самых частых наследственных заболеваний нервной системы — по пять-семь случаев на 100 тысяч человек.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 июня, 12:10 • короче

Короче: чайлдфри

В Международный день защиты детей мы вспомнили про чайлдфри — людей, принципиально отказывающихся от деторождения. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто они такие, откуда взялись и что такое отрицание «детоцентризма».
 31 мая, 13:55 • интервью

Perversigas! La lingvo de perforto gramatiko

Лингвист Александр Пиперски — о том, почему создатели искусственных языков для сериалов владеют ими хуже, чем фанаты, и что считать нормой в мессенджерах.
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
присоединяйтесь!
    