 

Сотрудник казначейства в Хакасии попал под суд за разглашение тайны своему брату

 1 июня, 12:40
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Сотрудник казначейства в Хакасии попал под суд за разглашение тайны своему брату
Фото с сайта globallookpress.com

Следственные органы Хакасии уличили в разглашении банковской тайны замруководителя республиканского филиала Федерального казначейства, узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения следкома Хакасии.

По данным следствия, 43-летний сотрудник казначейства осенью 2016 года передал своему брату информацию о банковских операциях двух компаний, поставлявших по госконтракту товары для учреждений сферы здравоохранения. Родной брат подозреваемого был заинтересован в этих сведениях, поскольку сам является представителем коммерческой организации, также занимающейся поставкой изделий медицинского назначения.

В отношении замруководителя филиала казначейства было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и по части 2 статьи 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих банковскую тайну». Мужчине может грозить до четырёх лет лишения свободы.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, в марте новосибирский районный суд приговорил управляющего региональным филиалом Промышленно-строительного банка к 9,5 года тюрьмы за хищение более 1 млрд рублей.

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