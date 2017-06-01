 

Медсестра детсада в Бурятии ограничилась осмотром рваной раны у ребёнка

 1 июня, 14:24
подходящие темы
Медсестра детсада в Бурятии ограничилась осмотром рваной раны у ребёнка
Фото с сайта globallookpress.com

Ребёнку с рваной раной щеки медсестра медкабинета детского сада в Бурятии не смогла ничем помочь, кроме внешнего осмотра, за это её привлекли к дисциплинарной ответственности, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Бурятии 1 июня.

В прокуратуру обратились родители после того, как пятилетнему ребёнку в больнице наложили швы на внутреннюю сторону щеки. В детском саду, где мальчик получил травму, помощи не оказали.

Инцидент произошёл в детском саду № 11 «Берёзка» в Гусиноозёрском районе в январе 2017 года, на данный момент прокуратура объявила об окончании проверки.

«В нарушение требований законодательства об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации медсестрой медицинского кабинета при МБДОУ детский сад № 11 „Берёзка“ первая медицинская помощь ребёнку оказана ненадлежащим образом», — заключили сотрудники прокуратуры.

В адрес главного врача ГАУЗ «Гусиноозёрская центральная районная больница», чьей подчинённой была нарушительница, прокуратура внесла представление, а медсестра привлечена к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в январе 2017 года благотворительный фонд уволил няню за привязанного к кровати ребёнка в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 1 июня, 12:10 • короче

Короче: чайлдфри

В Международный день защиты детей мы вспомнили про чайлдфри — людей, принципиально отказывающихся от деторождения. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто они такие, откуда взялись и что такое отрицание «детоцентризма».
 29 мая, 12:59 • репортаж

В общем, Бог с вами

Чем отличается последний звонок в православной гимназии, какие наставления дают выпускникам и как делают выбор школы родители.
 12 мая, 12:09 • репортаж

600 добровольцев и роботы: субботник в зоопарке

Корреспондент Сиб.фм посмотрел на ежегодном субботнике в Новосибирском зоопарке имени Шило, как роботы могут мести, в чём подвох названия уборочной зоны «Пингвины» и как волонтёры дерутся за грабли.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
присоединяйтесь!
    