Медсестра детсада в Бурятии ограничилась осмотром рваной раны у ребёнка

Ребёнку с рваной раной щеки медсестра медкабинета детского сада в Бурятии не смогла ничем помочь, кроме внешнего осмотра, за это её привлекли к дисциплинарной ответственности, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Республики Бурятии 1 июня.

В прокуратуру обратились родители после того, как пятилетнему ребёнку в больнице наложили швы на внутреннюю сторону щеки. В детском саду, где мальчик получил травму, помощи не оказали.

Инцидент произошёл в детском саду № 11 «Берёзка» в Гусиноозёрском районе в январе 2017 года, на данный момент прокуратура объявила об окончании проверки.

«В нарушение требований законодательства об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации медсестрой медицинского кабинета при МБДОУ детский сад № 11 „Берёзка“ первая медицинская помощь ребёнку оказана ненадлежащим образом», — заключили сотрудники прокуратуры.

В адрес главного врача ГАУЗ «Гусиноозёрская центральная районная больница», чьей подчинённой была нарушительница, прокуратура внесла представление, а медсестра привлечена к дисциплинарной ответственности.

Напомним, в январе 2017 года благотворительный фонд уволил няню за привязанного к кровати ребёнка в Новосибирске.