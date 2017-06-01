 

Новосибирский 2ГИС запустил агрегатор заказа такси

 1 июня, 18:26
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Новосибирский 2ГИС запустил агрегатор заказа такси
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирская компания «2ГИС» запустила агрегатор заказа такси через приложение, пользователям предлагают несколько вариантов поездок и их стоимость, показывают время поездки и ожидания автомобиля, узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения компании.

Пользователи могут заказать такси через приложение 2ГИС. Машину можно вызвать в Uber, Gett, RuTaxi, «Сатурн» и питерской службе такси «6-000-000».

Такси 2ГИС запустили в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и всех городах, где одновременно есть 2ГИС и присутствует хотя бы один из операторов такси. То есть в 78 городах шести стран.

Приложение доступно на iOS и Android. Поиск проезда на общественном транспорте в 2ГИС тоже изменился. При выборе маршрутов и способов пересадок пользователь увидит информацию о такси.

Напомним, что в марте 2016 года мэрия Новосибирска создала карту гарантийного ремонта дорог на базе 2ГИС.

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