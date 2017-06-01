 

Подросток из центра реабилитации вытащил тонувших детей из Иртыша в Омске

 1 июня, 16:14
Подросток из центра реабилитации вытащил тонувших детей из Иртыша в Омске
Фото с сайта gorod55.ru

Омский школьник дважды прыгнул в ледяной Иртыш, чтобы вытащить из воды двух девочек и их отца, узнал 1 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МЧС по Омской области.

31 мая на набережной Иртыша молодая семья с тремя детьми вышла на прогулку, старшие девочки бросили свои прогулочные велосипеды и побежали к смотровой площадке у воды. В это время мать занималась младшим сыном, а отец отводил велосипеды с середины дороги. Так вышло, что в реку начала падать одна из девочек и утащила следом вторую. Их папа бросился в воду следом, но вода была ледяной, а дети непроизвольно топили своего спасителя.

На помощь утопающим пришёл 16-летний Саша Ергин, девятиклассник, проживающий в Центре социальной адаптации несовершеннолетних Омской области «Надежда». В это время он проезжал мимо в автомобиле с социальным педагогом, на месте событий машина остановилась и подросток бросился в воду.

В воде подросток обхватил младшую девочку и удерживал её на плаву, пока сверху не скинули автомобильный трос. Мальчик сначала помог вытащить одну девочку, а затем во второй раз прыгнул в воду, чтобы помочь выбраться второму ребёнку и их отцу.

«В Главном управлении МЧС России по Омской области готовятся документы с ходатайством на имя Главы МЧС России Владимира Пучкова о награждении Саши Ергина ведомственным знаком отличия МЧС России „Спасение на водах“», — заверили в региональном управлении МЧС.

Напомним, в июне 2016 года второклассница вытащила из воды трёхлетнего мальчика в Новосибирске.

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