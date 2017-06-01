 

Столкновение автомобиля с опорой ЛЭП унесло четыре жизни в Новосибирске

 1 июня, 13:21
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Столкновение автомобиля с опорой ЛЭП унесло четыре жизни в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

В ночь на 1 июня в Октябрьском районе Новосибирска иномарка столкнулась с опорой линии электропередач, три человека погибли на месте и четвёртый скончался в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы МВД по Новосибирской области 1 июня.

ДТП с участием иномарки Toyota Crown произошло около 01:15 в районе улицы Добролюбова, за рулём был 45-летний мужчина. Водитель не справился с управлением, выполняя поворот на улицу Гаранина, в результате чего автомобиль вылетел на обочину и протаранил опору ЛЭП.

В результате аварии на месте погибли от полученных травм три молодых человека в возрасте от 20 до 22 лет, 22-летний пассажир и водитель «Тойоты» были доставлены в больницу в тяжёлом состоянии. Позже водитель скончался в медучреждении, передаёт ведомство.

В группе службы эвакуации «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» сообщается, что погибшие юноши были студентами, а за некоторое время до аварии водителя «Тойоты» свидетели заметили в нетрезвом состоянии.

Сейчас полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, 28 мая трое мужчин погибли в кювете под Омском.

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