 

Трамвай № 13 выгнул дверь автомобилю в Новосибирске

 1 июня, 18:02
подходящие темы
Трамвай &#8470; 13 выгнул дверь автомобилю в Новосибирске
Фото «Мобильное приложение „Автоспас“ Новосибирск»

В Центральном районе Новосибирска трамвай № 13 выгнул дверь автомобидю марки «Kia Soul», узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения группы «Мобильное приложение „Автоспас“ Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в центре Новосибирска на улице Мичурина около 13:10. Автомобиль марки «Kia Soul» был припаркован возле трамвайных путей, по которым ехал трамвай в сторону улицы Орджоникидзе.

«Водитель возвращалась к машине вместе с ребёнком. В этот момент пошёл дождь. Женщина начала быстро сажать ребёнка в автомобиль и открыла заднюю левую дверь в тот момент, когда мимо проезжал трамвай. Трамвай № 13 зацепил открытую дверь и выгнул её в обратную сторону», — сообщается в группе.

В аварии никто не пострадал.

В ноябре 2016 года кондукторы новосибирского трамвая № 13 пригласили Хиллари Клинтон на работу.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 23 мая, 07:07 • тест

Тест: Мюнхгаузен или Степаныч?

Знаете ли вы достопримечательности и необычные памятники российских городов? Пройдите тест Сиб.фм и проверьте свои знания.
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 27.12.2016, 14:53 • короче

Короче: уберизация экономики

Что такое уберизация в экономике и других сферах, почему это важно, как она меняет жизнь и какие проблемы с ней возникают.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
присоединяйтесь!
    