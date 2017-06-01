Трамвай № 13 выгнул дверь автомобилю в Новосибирске

В Центральном районе Новосибирска трамвай № 13 выгнул дверь автомобидю марки «Kia Soul», узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения группы «Мобильное приложение „Автоспас“ Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Авария произошла в центре Новосибирска на улице Мичурина около 13:10. Автомобиль марки «Kia Soul» был припаркован возле трамвайных путей, по которым ехал трамвай в сторону улицы Орджоникидзе.

«Водитель возвращалась к машине вместе с ребёнком. В этот момент пошёл дождь. Женщина начала быстро сажать ребёнка в автомобиль и открыла заднюю левую дверь в тот момент, когда мимо проезжал трамвай. Трамвай № 13 зацепил открытую дверь и выгнул её в обратную сторону», — сообщается в группе.

В аварии никто не пострадал.

В ноябре 2016 года кондукторы новосибирского трамвая № 13 пригласили Хиллари Клинтон на работу.