Трамвай № 13 выгнул дверь автомобилю в Новосибирске
1 июня, 18:02
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В Центральном районе Новосибирска трамвай № 13 выгнул дверь автомобидю марки «Kia Soul», узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения группы «Мобильное приложение „Автоспас“ Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Авария произошла в центре Новосибирска на улице Мичурина около 13:10. Автомобиль марки «Kia Soul» был припаркован возле трамвайных путей, по которым ехал трамвай в сторону улицы Орджоникидзе.
«Водитель возвращалась к машине вместе с ребёнком. В этот момент пошёл дождь. Женщина начала быстро сажать ребёнка в автомобиль и открыла заднюю левую дверь в тот момент, когда мимо проезжал трамвай. Трамвай № 13 зацепил открытую дверь и выгнул её в обратную сторону», — сообщается в группе.
В аварии никто не пострадал.
В ноябре 2016 года кондукторы новосибирского трамвая № 13 пригласили Хиллари Клинтон на работу.