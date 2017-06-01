Власти Красноярского края будут ремонтировать дорогу за 656 рублей

В деревне Максаковке Нижнеингашского района Красноярского края власти планируют отремонтировать участок дороги в 200 метров за 656,5 рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня на портале госзакупок.

1 июня администрация Ивановского сельсовета Нижнеигашского района Красноярского края опубликовала на сайте госзакупок информацию о проведении электронного аукциона через площадку «ЭТП НЭП». Предметом контракта стал «ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и сельских поселений улицы Центральная от перекрёстка на улице Новая деревни Максаковка».

В данный момент закупка находится на этапе подачи заявок. 9 июня 2017 года приём заявок закончится. Электронный аукцион пройдёт 14 июня. Источниками финансирования выступили краевой и местный бюджет. Ответственным должностным лицом является глава Ивановского сельского совета Владимир Линкевич. Максимальная сумма контракта составляет 656,5 рублей.

Корреспонденту Сиб.фм в администрации сельсовета сообщили, что они планируют отремонтировать участок дороги в деревне Максаковка протяжённостью 200 метров.

«У нас согласно смете есть засыпка ям, обсыпка обочин песчано-гравийной смесью и асфальтно-бетонное покрытие сверху», — рассказал корреспонденту Сиб.фм Владимир Линкевич.

Напомним, что в мае 2017 года красноярские чиновники объявили аукцион на закупку туалетной бумаги по 150 рублей за рулон.