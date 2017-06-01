 

Житель Иркутска поджёг квартиру после семейной ссоры — МЧС

 1 июня, 14:56
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Житель Иркутска поджёг квартиру после семейной ссоры &mdash; МЧС
Фото с сайта turbodealer.ru

Иркутские пожарные эвакуировали жителей девятиэтажного жилого дома, в котором начался пожар — по предварительным данным, мужчина поджёг квартиру после семейной ссоры, узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения регионального управления МЧС.

Пожарные эвакуировали жителей девятиэтажного жилого дома. Свои квартиры в ночь пожара покинули 64 человека.

Возгорание началось в квартире на четвёртом этаже. Сотрудники МЧС вскрыли металлическую дверь и нашли там мужчину, его вынесли на свежий воздух. До приезда скорой помощи пожарный пытался реанимировать пострадавшего, но приехавшие врачи констатировали смерть мужчины от отравления угарным газом.

Открытый огонь потушили в течение нескольких минут. В течение часа пожарные устраняли последствия пожара и осматривали соседние квартиры.

«Работавшим на месте возгорания дознавателям очевидцы объяснили, что мужчина неоднократно пытался поджечь свою квартиру. На этот раз, после семейной ссоры, ему это удалось», — сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, что в марте 2017 года два человека погибли во время пожара в жилом доме в Новосибирске.

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