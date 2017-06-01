Жители Иркутска получили срок за похищение человека

Суд вынес приговор жителям Иркутска, которые похитили и ограбили человека, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы прокуратуры Иркутской области 1 июня.

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении трёх мужчин. Двое из них признаны виновными по пунктам «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни, с применением оружия») и по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабёж»), а третий — только по 126-й.

По версии следствия, 22 апреля 2016 года трое мужчин захватили потерпевшего, избили его, выстрелили ему в ногу из пистолета. Затем вывезли на автомобиле в село Смоленщина и поместили в заранее приготовленную металлическую клетку, которая находилась на складе промышленной базы ЗАО «Мостострой-9».

Похищенный сумел сбежать и написал заявление в полицию. Двое похитителей украли у него ценные вещи и деньги. Им суд назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Третий участник похищения получил шесть лет колонии.

Напомним, в июне 2013 года неизвестные похитили девушку из Омской области, чтобы выдать замуж в Тамбове.