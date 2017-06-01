 

Жители Новосибирска первыми в Сибири увидят «Нелюбовь» режиссёра Звягинцева

 1 июня, 13:21
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Жители Новосибирска первыми в Сибири увидят «Нелюбовь» режиссёра Звягинцева
Фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский режиссёр Андрей Звягинцев представит фильм «Нелюбовь», получивший приз Каннского кинофестиваля, в новосибирском кинотеатре «Победа», узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения пресс-службы кинотеатра.

1 июня стартует прокат фильма, получившего приз Каннского кинофестиваля. Режиссёр представит его в Новосибирске в день премьеры.

«Нелюбовь» рассказывает о семейном кризисе людей, которые прожили в браке более 10 лет. Оба завели отношения на стороне и желают скорее начать новую жизнь. В процессе бесконечных ссор родители забывают о 12-летнем сыне Алёше. Не выдержав перепалки родителей, мальчик уходит из дома. Главные роли в фильме исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин.

1 июня картина будет показана в кинотеатре «Победа», режиссёр произнесёт приветственное слово перед началом показа. Встреча с режиссёром состоится 2 июня. Задать вопросы Андрею Звягинцеву и поговорить с ним сможет любой желающий.

«Первыми среди российских зрителей гости „Победы“ смогут задать вопросы Андрею Звягинцеву и поговорить с режиссёром о процессе создания фильмов, современном обществе, а также о статусе кинематографа в эпоху постправды», — сообщила пресс-служба кинотеатра.

Для Андрея Звягинцева это не первая награда Каннского кинофестиваля. В 2014 году его фильм «Левиафан» завоевал награду за лучший сценарий, в 2011 году фильм «Елена» получил спецприз программы «Особый взгляд», а в 2007 году «Изгнание» было удостоено награды за лучшую мужскую роль, исполненную актёром Константином Лавроненко.

Напомним, в январе 2015 года «Левиафан», фильм уроженца Новосибирска Андрея Звягинцева, получил «Золотой глобус».

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