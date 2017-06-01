 

Жительница Новосибирска закрашивала госномер припаркованного на газоне «Лексуса»

 1 июня, 12:16
подходящие темы
Жительница Новосибирска закрашивала госномер припаркованного на газоне «Лексуса»
Фото из соцсети «Вконтакте» группы «АСТ-54»

Полицейские задержали женщину в Октябрьском районе, которая закрашивала краской для обуви госномер автомобиля марки Lexus, припаркованного на газоне, узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения регионального управления МВД.

Женщина наказывала водителя автомобиля марки Lexus, который парковался на газоне, закрашивая номера автомобиля краской для обуви. Хозяин машины поймал злоумышленницу.

Приехавшие полицейские обнаружили, что автомобиль действительно припаркован на тротуаре. В полицию поступило заявление от одного пострадавшего. По сообщению пресс-службы, задержанная уже не в первый раз закрашивала номер этого автомобиля. Полицейские проводят проверку.

По сообщению группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», женщина полгода разрисовывала машины, которые были припаркованы в районе дома № 3 на улице Белинского. Автомобиль, возле которого её поймали, женщина раскрасила в четвёртый раз.

Напомним, что в декабре 2016 года новосибирские коллекторы разрисовали подъезд и автомобили у дома должницы-санитарки.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 15 февраля, 16:39 • интервью

Снимите с руля!

Руководитель стартапа SpectraTek Артём Попов рассказал во время Дня науки в ГПНТБ об автомобиле будущего и о том, чему новые технологии могут научиться у муравья, пчелы, лягушки и кошки.
 14.12.2016, 11:33 • репортаж

Доска раздора для адмирала

Пенсионер открыл в алтайском селе Шипуново мемориальную доску Колчаку. Доска расколола село. Корреспондент Сиб.фм убедился, что гражданская война продолжается.
 12.12.2016, 12:47 • статья

Городские экстремалы: жизнь на адреналине

Как жители Новосибирска получают адреналин в городских условиях — интервью с роупджампером, зацепером, гонщиком и квестоманом.
самое популярное
 19 мая, 14:23 • интервью

Подросток устроен, как мультиварка

Переводчица с норвежского языка Ольга Дробот — о книжке как поводе поговорить для родителей и детей, о последствиях запретов и нелюбви к 436-му закону.
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
присоединяйтесь!
    