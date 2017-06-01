Жительница Новосибирска закрашивала госномер припаркованного на газоне «Лексуса»

Полицейские задержали женщину в Октябрьском районе, которая закрашивала краской для обуви госномер автомобиля марки Lexus, припаркованного на газоне, узнал корреспондент Сиб.фм 1 июня из сообщения регионального управления МВД.

Женщина наказывала водителя автомобиля марки Lexus, который парковался на газоне, закрашивая номера автомобиля краской для обуви. Хозяин машины поймал злоумышленницу.

Приехавшие полицейские обнаружили, что автомобиль действительно припаркован на тротуаре. В полицию поступило заявление от одного пострадавшего. По сообщению пресс-службы, задержанная уже не в первый раз закрашивала номер этого автомобиля. Полицейские проводят проверку.

По сообщению группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте», женщина полгода разрисовывала машины, которые были припаркованы в районе дома № 3 на улице Белинского. Автомобиль, возле которого её поймали, женщина раскрасила в четвёртый раз.

Напомним, что в декабре 2016 года новосибирские коллекторы разрисовали подъезд и автомобили у дома должницы-санитарки.