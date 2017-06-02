61-летняя модель омского агентства «Олдушка» снялась в рекламе нижнего белья

61-летняя модель омского агентства «Олдушка» Татьяна Неклюдова снялась в рекламе нижнего белья российского бренда «Петрушка» — это первая рекламная компания в России с участием возрастной модели, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из сообщения соцсети «ВКонтакте» группы агентства «Олдушка».

По информации в профиле модели в соцсети «ВКонтакте», Татьяне Нелюдовой 61 год, она живёт в Санкт-Петербурге, у неё есть двое детей и трое внуков.

Женщина сотрудничает с модельным агентством «Олдушка», которое организовал фотограф из Омска Игорь Гавар. Для агентства это первая съёмка модели с брендом нижнего белья.

«Совместно с модельным агентством „Олдушка“ мы всполошили всех тем, что сняли самую ошеломляющую модель этой весны с нашим новым, разработанным под эту съёмку винтажным комплектом в изумительном персиково-карамельном цвете», — говорится в сообщении в соцсети «ВКонтакте» группы бренда «Петрушка».

Напомним, что в марте 2016 года фотограф из Омска Игорь Гавар основал первое в России модельное агентство для пожилых людей «Олдушка».