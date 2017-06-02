 

Бывший кандидат на пост мэра Омска частично выиграл суд против горсовета

 2 июня, 14:03
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Бывший кандидат на пост мэра Омска частично выиграл суд против горсовета
Фото из архива Сиб.фм

Омский областной суд частично удовлетворил иск бывшего кандидата на пост мэра Омска Виктора Жаркова к горсовету, он требовал признать необязательным для будущих кандидатов на пост градоначальника предоставление плана развития города и справок о судимости и состоянии здоровья, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из сообщения «Коммерсант— Сибирь».

Омский областной суд отказался признать недействительным решение горсовета «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Омска», которое оспаривал Виктор Жарков. Бывший кандидат на пост мэра настаивал на том, чтобы суд разрешил кандидатам в мэры не предоставлять справки о судимости и состоянии здоровья, а также программу развития города.

По мнению Виктора Жаркова, новые правила избрания градоначальника соответствовали бы федеральному законодательству о выборах. Суд встал на сторону местного горсовета и подтвердил, что справки о судимости и состоянии здоровья — обязательные документы для регистрации кандидата.

Однако суд решил, что кандидатам необязательно предоставлять программу развития города.

Иск был подан 11 апреля, после того как конкурсная комиссия по выборам мэра Омска отказалась регистрировать Виктора Жаркова кандидатом.

Выборы нового градоначальника должны были состояться 19 апреля. Этого не произошло, потому что все кандидаты сняли свои кандидатуры. Новую дату выборов должны были назначить 10 мая, но конкурсная комиссия не приняла решение и отложила вопрос до 14 июня.

«Основанием для отказа в регистрации господина Жаркова кандидатом было непредставление им справок. Наличие программы не учитывалось. Поэтому конкурсная комиссия совершенно справедливо вынесла решение, и это доказал суд», — рассказал «Коммерсант — Сибирь» начальник правового управления омского горсовета Денис Голушков.

На 2 июня у Виктора Жаркова назначена предварительная беседа в Куйбышевском районном суде Омска ещё по трём административным делам.

«Если понадобится, обратимся и в Верховный, и в Конституционный суд РФ», — рассказал изданию Виктор Жарков.

Виктор Жарков — бывший депутат регионального заксобрания, гендиректор торгового дома «Минск», представитель партии КПРФ.

Напомним, что 14 апреля 2017 года бизнесмен Игорь Антропенко предложил по-московски избавиться от омских хрущёвок.

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