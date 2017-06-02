Должница из Красноярска отсудила у компании микрозаймов 105 тысяч рублей

Дело о защите прав потребителя суд решил в пользу должницы компании микрозаймов, она получили компенсацию за высокие проценты и моральные страдания, узнал 2 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы краевого суда.

Жительница Красноярска взяла в компании микрозаймов 6 тысяч рублей на 21 день под 730 % годовых и не смогла рассчитаться в установленный договором срок. Через 6 месяцев она погасила задолженность, однако сверх суммы основного долга компания начислила 64,2 тысячи рублей штрафных санкций. Женщина выплатила штраф и обратилось в суд с иском против финансовой организации.

В исковом заявлении она просила взыскать с компании микрозаймов сумму неосновательного обогащения, проценты за пользование чужими денежными средствами, компенсацию морального вреда и штраф за несоблюдение в добровольном порядке прав потребителя.

Суд постановил, что, хотя заёмщица не выполнила условия договора и обязана выплатить неустойку, а компания вправе взыскать с неё расходы, связанные с её розыском и возвратом взятых денежных средств, истица права. Компания микрозаймов не смогла предоставить доказательств, что затратила запрошенную сумму на розыск должницы, равно как и не доказала необходимости проведения этих мероприятий.

Апелляцию ответчика суд отклонил, не взяв во внимание объяснения, что клиентка читала договор и знала о санкциях против должников. В мае решение суда вступило в законную силу. Женщина получит около 105 тысяч рублей.

Напомним, в мае налётчик с бутыльком воды и в шлеме ограбил две организации микрозаймов в Красноярске.