 

Холи покажет своё лицо жителям Новосибирска на фестивале красок

 2 июня, 15:07
были упомянуты
подходящие темы
Холи покажет своё лицо жителям Новосибирска на фестивале красок
Фото с сайта kraskikholi.ru

Фестиваль красок «Тот самый Холи» пройдёт в новосибирском «Сибирском моле» 4 июля для гостей выступят Dj Gette и Dj Nikita Ange, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из сообщения пресс-сслужбы торгово-развлекательного центра.

По словам организаторов, отличие «Тот самый Холи» от других фестивалей в том, что на нём будет сам Холи — воплощение этого праздника. Он откроет своё лицо, и участники узнают, кто он на самом деле. Ближе к вечеру все гости фестиваля одновременно выпустят краски в небо. Также их ждут конкурсы и подарки.

Каждое лето в России проходит несколько подобных событий. В этом году один из первых праздников Холи пройдёт в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».

Холи — это один из самых красочных праздников Индии, бенгальский Новый год. На родине он отмечается в начале весны и длится несколько дней. С его появлением связывают множество легенд. Самая известная часть праздника — это шествие, во время которого участники обливают друг друга подкрашенной водой или осыпают цветным порошком.

Праздник начнётся в 14:00 на парковке «Сибирского Молла». Вход свободный.

Напомним, что в августе 2016 года рекордное количество человек приняло участие в празднике красок холи в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родителький день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети — в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошел в женской колонии № 9.
 2 июня, 13:13 • тест

Тест: «Made in жопа» или «В Питере пить»?

Пройдите тест Сиб.фм на знание биографии Шнура и творчества группировки «Ленинград» — и узнаете, стоит ли вам идти на их концерт.
 1 июня, 12:10 • короче

Короче: чайлдфри

В Международный день защиты детей мы вспомнили про чайлдфри — людей, принципиально отказывающихся от деторождения. Сиб.фм в формате «Короче» разбирается, кто они такие, откуда взялись и что такое отрицание «детоцентризма».
самое популярное
 29 мая, 13:46 • новость

Родители убитой Карины Залесовой обвинили новосибирских приставов в бездействии

В Новосибирске родители убитой школьницы Карины Залесовой обвинили судебных приставов в бездействии: отец убийцы Игорь Коньков стал уклоняться от выплаты назначенной судом компенсации потерпевшим размером более 2,3 млн рублей — вывез часть арестованного имущества в другой регион, судебные приставы разводят руками.
 25 мая, 18:44 • новость

Новосибирские пенсионеры взывали к совести Путина на митинге

В центре Новосибирска пенсионеры собрались на митинг, взывая к президенту России Владимиру Путину, чтобы он обратил внимание на проблемы пожилых людей, в частности на размер пенсий.
 24 мая, 16:33 • новость

Омский студент обвинил Навального во лжи и потребовал вернуть деньги

Волонтёр предвыборного штаба Алексея Навального Григорий Волощенко из Омская обвинил оппозиционера во лжи и потребовал вернуть обратно деньги, которые студент перевёл в качестве поддержки на счёт будущего кандидата в президенты России.
 22 мая, 11:25 • новость

Девушка оставила прощальную записку и пропала в Красноярске

В Красноярске волонтёры ищут 25-летнюю Марию Лапоногову — девушка ушла из дома и оставила прощальную записку.
 24 мая, 17:50 • новость

Мужчина в окровавленных бинтах вышел на середину моста в Новосибирске

Раненый мужчина вышел на Димитровский мост и упал посреди проезжей части в Новосибирске, встревожив водителей.
 31 мая, 13:15 • новость

Жительница Новосибирской области осуждена за покупку на AliExpress

Барабинский районный суд в Новосибирской области признал 56-летнюю жительницу города Барабинска виновной в незаконной покупке на интернет-аукционе шпионского оборудования — флешки, оснащённой диктофоном.
присоединяйтесь!
    