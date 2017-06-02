Холи покажет своё лицо жителям Новосибирска на фестивале красок

Фестиваль красок «Тот самый Холи» пройдёт в новосибирском «Сибирском моле» 4 июля для гостей выступят Dj Gette и Dj Nikita Ange, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из сообщения пресс-сслужбы торгово-развлекательного центра.

По словам организаторов, отличие «Тот самый Холи» от других фестивалей в том, что на нём будет сам Холи — воплощение этого праздника. Он откроет своё лицо, и участники узнают, кто он на самом деле. Ближе к вечеру все гости фестиваля одновременно выпустят краски в небо. Также их ждут конкурсы и подарки.

Каждое лето в России проходит несколько подобных событий. В этом году один из первых праздников Холи пройдёт в торгово-развлекательном центре «Сибирский Молл».

Холи — это один из самых красочных праздников Индии, бенгальский Новый год. На родине он отмечается в начале весны и длится несколько дней. С его появлением связывают множество легенд. Самая известная часть праздника — это шествие, во время которого участники обливают друг друга подкрашенной водой или осыпают цветным порошком.

Праздник начнётся в 14:00 на парковке «Сибирского Молла». Вход свободный.

Напомним, что в августе 2016 года рекордное количество человек приняло участие в празднике красок холи в Новосибирске.