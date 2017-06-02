 

Новосибирские власти утвердили повышение тарифов ЖКХ

 2 июня, 13:23
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Новосибирские власти утвердили повышение тарифов ЖКХ
Фото с сайта uchet-jkh.ru

Правительство Новосибирской области включило в прогноз социально-экономического развития региона повышение тарифов ЖКХ до 2020 года, корреспондент Сиб.фм ознакомился с документом 2 июня.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Новосибирского региона до 2030 года, который опубликован на сайте правительства области, тарифы на услуги ЖКХ будут расти в среднем на 3-4 % в год.

В ближайшие пять лет изменение цен на коммунальные услуги будут зависеть от двух сценариев. В случае, если рост валового регионального продукта (ВРП) в 2018 году составит 1,5 %, а инфляция — 4,2 %, то тарифы повысятся на 3 %. Если рост ВРП будет близок к 2,1 %, а инфляции — к 4 %, то тарифы увеличатся на 4 %.

Согласно документу, повышение коммунальных тарифов в Новосибирской области на 3–4 % в годсохранится к 2019 и 2020 годам.

Напомним, 19 апреля 2017 года губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий отменил собственное решение об увеличении тарифов ЖКХ на 15 %.

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