 

Омский губернатор обнял бойца-земляка после его победы нокаутом над американцем

 2 июня, 13:17
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Омский губернатор обнял бойца-земляка после его победы нокаутом над американцем
Фото с сайта ngs55.ru

Омский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Шлеменко одержал победу над американским спортсменом за 25 секунд; губернатор Омской области Виктор Назаров присутствовал на бое и обнял победителя, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из трансляции канала «Матч ТВ».

Спортсмен из Омска Александр Шлеменко победил американского бойца Брэндона Хэлси в бое-реванше на турнире M-1 Challenge 79 в Санкт-Петербурге. Он практически сразу повалил соперника, а после несколько раз ударил его по лицу и корпусу.

Бой завершился нокаутом на 25-й секунде. Губернатор, присутствовавший на бое, вышел на ринг после победы бойца, чтобы обнять его.

По сообщению администрации Омской области, губернатор Виктор Назаров принял участие в Петербургском международном экономическом форуме, который открылся 1 июня.

Напомним, что в феврале 2017 года бурятский журналист вызвал депутата на бой по правилам ММА.

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