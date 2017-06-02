Омский общественник предложил губернатору легализовать проституцию

Омский общественник Анатолий Степанов выступил в горсовете с предложением легализовать проституцию, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из сообщения издания Оm1.ru.

Анатолий Степанов в горсовете предложил первому губернатору Виктору Полежаеву и действующему губернатору области Виктору Назарову легализовать проституцию. Он считает, что это позволит пополнить бюджет города на 500 млн рублей ежегодно.

Портал Om1.ru сообщил, что общественник обращался с этой проблемой к прошлому губернатору Леониду Полежаеву и нынешнему Виктору Назарову, но получил однозначный отказ.

«Я писал в 1997 году губернатору Леониду Полежаеву, потом в 2015 году новому главе региона — Виктору Назарову с просьбой легализовать проститутуцию. И везде получал письменный отказ», — цитирует издание Анатолия Степанова.

Напомним, что в апреле 2017 года проверочная закупка помогла кемеровским полицейским задержать проституток в сауне.