Полиция проводит проверку по факту нападения на штаб Навального в Иркутске, неизвестные избили сына арендодателя помещения штаба, рассказал корреспонденту Сиб.фм 2 июня сотрудник пресс-службы регионального управления МВД Герман Стругулин.

Руководитель штаба Алексея Навального в Иркутске Сергей Беспалов написал у себя на странице в соцсети Facebook, что 31 мая в 18:30 в помещении, которое арендовал штаб Навального шестеро человек избили сына собственника помещения.

«... Зашли трое человек, осмотрелись, вышли, и через 1-2 минуты зашли уже вшестером-всемером и начали избивать находящегося там сына нашего арендодателя, который занимался там косметическим ремонтом, — сообщил Сергей Беспалов. — При этом двое удерживали еще двух случайных людей, задавая им вопросы кто они такие и что здесь делают. В начале нападения кто-то выкрикнул: ты сторонник Навального, ты сдал им помещение, мы всё знаем...»

По словам Сергея Беспалова, в травмпункте пострадавшему наложили 10 швов, есть подозрение на сотрясение мозга.

Корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе регионального управления МДВ подтвердили факт нападения.

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Заявление от гражданина получено», — сообщил корреспонденту Сиб.фм Герман Стругулин.

Начальник предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков сообщил в эфире программы «Навальный LIVE» о том, что оппозиционер приедет на открытие штаба в Иркутске 18 июня. По сообщению Сергея Беспалова в соцсети Facebook, в 12 июня в Иркутске пройдёт митинг против коррупции, ожидается около тысячи человек.

Напомним, что в мае 2017 года Алексей Навальный назвал доцента-философа из Барнаула «чучелом» и «дебилом».