Режиссёр Звягинцев рассказал в Новосибирске об истинной сути фильма «Нелюбовь»

Режиссёр Андрей Звягинцев приехал в Новосибирск с картиной «Нелюбовь» и ответил на прямые вопросы журналистов и зрителей про суть фильма, съёмки, критику и награды, передаёт корреспондент Сиб.фм 2 июня по итогам встречи с режиссёром.

1 июня режиссёр Андрей Звягинцев презентовал в новосибирском кинотеатре «Победа» фильм «Нелюбовь». Новосибирск стал одним из немногих городов, где Звягинцев презентует свой фильм лично.

В день премьеры были раскуплены билеты во все семь залов кинотеатра. После показа режиссёр встретился со зрителями. 2 июня он отвечал на вопросы сибирских журналистов.

Картина «Нелюбовь» рассказывает о семейном кризисе людей, которые прожили в браке более 10 лет. Оба завели отношения на стороне и желают скорее начать новую жизнь. В процессе бесконечных ссор родители забывают о 12-летнем сыне Алёше. Не выдержав скандалов родителей, мальчик уходит из дома. Родители бросаются на поиски сына. Главные роли исполнили Марьяна Спивак и Алексей Розин.

«Эмоциональной целью является желание, чтобы зритель после картины пришёл домой и обнял своих близких, — пояснил Андрей Звягинцев. — Это не приговор, не морализаторский тон, что такие люди не должны иметь детей. Это призыв быть более чуткими к близким: мужьям, жёнам, детям, родителям. Получается, работа от противного: ты видишь это и жаждешь испытать другое».

Больше всего вопросов вызвал неопределённый финал фильма. Зрителям остаётся додумывать, нашёлся мальчик или нет. Однако режиссёр расставил акценты по-своему.

«Концовка, что именно случилось с мальчиком, меня интересует меньше всего, — сказал он. — Зритель ждёт, что до финальных титров ему на все вопросы ответят, и он выдыхает спокойненько: „Ну понятно, нашли мальчика“. На самом деле важно то, что происходит с нашими персонажами, когда они встречаются с этим. Человек просто в отчаянии, опустошении, понял всё, что они совершили. Другой вопрос, что в финальной сцене дальнейшей жизни, когда мы наблюдаем их (главных героев — прим. Сиб.фм) спустя два года: мы видим, что ничего не изменилось. Что такие сильные уроки и потрясения редко нас выводят, как ракета на Орбиту, в какое-то новое понимание себя самих, своих связей с людьми. Мы часто на том же уровне и остаёмся».

Картины Андрея Звягинцева — неоднозначные, и находят у зрителей как отклик, так и протест. Режиссёр сознался, что не читает отзывы о своих фильмах в интернете, равно как не имеет страниц ни в одной из соцсетей.

«Читаю ли я отзывы... Я стараюсь их не читать, — отметил Звягинцев.

— „Левиафан“ научил меня не слушать пустые слова, брошенные на ветер — анонимные, ничего незначащие, но больно ранящие.

Я знаю, что делаю, и мне не нужно читать неаргументированную, неконструктивную злобу».

Напомним, в мае 2017 года Андрей Звягинцев получил приз жюри 70-го Международного Каннского фестиваля за картину «Нелюбовь». Это третья по значимости награда кинофестиваля.