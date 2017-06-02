S7 открыла продажу льготных билетов на перелёты из Новосибирска в Крым

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажи билетов по льготным тарифам на перелёты по маршруту Новосибирск — Симферополь, узнал корреспондент Сиб.фм 2 июня из сообщения пресс-службы S7.

Со 2 июня по 30 ноября 2017 года будут доступны льготные билеты на маршрут Новосибирск — Симферополь. Субсидированные авиабилеты компания S7 Airlines предоставляет в рамках государственной программы обеспечения доступности авиаперевозок.

Льготы доступны для пассажиров в возрасте до 22 лет включительно и для людей пенсионного возраста: женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

Билеты по специальным тарифам также могут приобрести пассажиры с первой группой инвалидности без ограничения по возрасту и один сопровождающий. Кроме того, льготные тарифы доступны для с людей с ограниченными возможностями, с детства имеющих вторую или третью группу инвалидности.

Напомним, в июне 2016 года авикомпания S7 продавала льготные билеты на перелёт из Новосибирска в Симферополь по 6 тысяч рублей.