 

Таможня пресекла около 50 попыток ввоза кастетов и сюрикенов в Новосибирск

 2 июня, 15:47
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Таможня пресекла около 50 попыток ввоза кастетов и сюрикенов в Новосибирск
Фото с сайта globallookpress.com

Около 50 раз туристы пытались провезти из путешествий по Азии опасные сувениры через границу в Новосибирске с начала 2017 года, узнал 2 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Сибирского таможенного управления.

Ввоз холодного оружия на территорию России запрещён. С января по апрель 2017 года сибирские таможенники пресекли около 50 попыток ввоза холодного оружия в качестве сувениров. В багаже и в ручной клади прибывающих из Таиланда и Китая пассажиров сотрудники таможни находили ножи, кистени, кастеты и японские сюрикены.

С начала 2017 года было возбуждено 48 административных дел по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров») и по статье 16.3 КоАП РФ («Несоблюдение запретов на ввоз товаров»).

«При выявлении попыток ввоза либо вывоза предметов, предположительно являющихся холодным оружием, товар изымается и направляется на экспертизу, — объясняют сотрудники пресс-службы процедуру. — Если по заключению экспертов данный предмет не является запрещённым к перемещению, „сувенир“ возвращают хозяину. Если по результатам экспертизы предмет признан холодным оружием, в отношении гражданина возбуждается дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения дела может быть принято решение об уничтожении товара».

Таможенники отмечают, что в 2016 году таких дел было меньше на два десятка.

Напомним, в апреле житель Алтайского края незаконно привёз из Вьетнама птиц для коллекции.

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