Телеведущая из Красноярска представит Сибирь на международном конкурсе «Миссис мира»

Конкурс «Миссис Международная 2017» будет проходить в Сингапуре в конце августа, Россию представят две молодые замужние женщины, среди которых телеведущая красноярского телеканала Евгения Головина, сообщила 2 июня корреспонденту Сиб.фм сама финалистка.

Евгения Головина — телеведущая и продюсер утреннего шоу, в конкурсе такого масштаба участвует впервые, хотя индустрия красоты ей не безынтересна.

«Можно сказать, что осуществилась давняя мечта. — Рассказала корреспонденту Сиб.фм финалистка отборочного тура. — Когда-то давно я занималась в модельном агентстве, в студенческие годы».

У будущей участницы международного конкурса красоты два высших образования — психолого-педагогическое и юридическое.

Евгения Головина сообщила, что ей уже известно, какие испытания ждут участниц: традиционный для конкурсов красоты выход в купальниках заменят творческим заданием.

«Сейчас я думаю о том, каким будет мой творческий номер. Я ходила к педагогу по вокалу, поэтому, вероятнее всего, я буду петь», — поделилась планами Головина.

Также кастинг на участие в международном конкурсе прошла жительница Крыма. Девушки вдвоем поедут представлять Россию в Сингапуре, конкурс «Миссис Всемирная 2017» будет проходить с 21 по 28 августа.

Напомним, в апреле 2017 года зрители выбрали новосибирскую студентку на конкурсе красоты «Мисс Россия».