 

Житель Новосибирска убил гантелей пенсионерку за ноутбук и мобильный телефон

 2 июня, 14:11
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Житель Новосибирска убил гантелей пенсионерку за ноутбук и мобильный телефон
Фото с сайта globallookpress.com

22-летний житель Новосибирска приговорён судом к 21 году в колонии строгого режима за двойное убийство и кражу, его сообщник получил три года условно, узнал 2 июня корреспондент Сиб.фм из сообщения прокуратуры Новосибирской области.

Новосибирский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 22-летнего Владимира Быцко и 32-летнего Романа Скуратова. Следствие установило, что мужчины сговорились вынести из квартиры 87-летней женщины ценное имущество. Буцко собирался найти предлог, чтобы проникнуть к знакомой пенсионерке, а Скуратов должен был ждать подельника в машине и помочь быстро скрыться.

Однако в назначенный для совершения преступления день в квартире находился 20-летний внук пожилой женщины. Быцко не отказался от плана, но вместо него решил применить насилие. Он несколько раз ударил по голове металлической гантелей женщину и внука, вынес из квартиры ноутбук и мобильный телефон и скрылся с места преступления. Его сообщник помог сбыть краденое.

От ударов гантелей по голове 20-летний молодой человек скончался на месте, а его бабушка умерла в больнице.

Суд приговорил Быцко к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу 200 тысяч рублей по пункту «в» части 2 статьи 158 («Кража»), пункту «в» части 4 статьи 162 («Разбой») и пунктам «а», «з» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). Его сообщник получил три года условно и должен выплатить штраф в размере 25 тысяч рублей.

Напомним, в апреле СК Новосибирска расследовал покушение на убийство семьи из трёх человек.

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